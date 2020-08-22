За 30 років Україна стала світовим "лідером" за падінням валового внутрішнього продукту (ВВП).
Дивися повний текст Щоб досягти рівня добробуту Польщі, Україні знадобиться 35 років - Гетманцев.
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Додано: Пон 24 сер, 2020 08:15
Щоб досягти рівня добробуту Польщі, Україні знадобиться...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Щоб досягти рівня добробуту Польщі, Україні знадобиться 35 років - Гетманцев.
Додано: Пон 24 сер, 2020 08:51
И это при том условии, если за эти 35 лет не будет очередного ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА в Украине))))
Додано: Пон 24 сер, 2020 10:08
може уточнив би наскільки ВВП "виріс" за рік правління зелено-болотної камарильї.
Додано: Вів 25 сер, 2020 03:02
Re: Щоб досягти рівня добробуту Польщі, Україні знадобиться.
Зато на всяких 112, Шустерах и т.д. нам подают пана Кравчука как авторитета в последней инстанции и слушают чуть ли не затаив дыхание, стряхивая с него пылинки
Додано: Вів 25 сер, 2020 10:33
Всій зеленій братії кожного ранку треба слухати запитання Зєлєнскаво, які він задавав на так званих "дебатах". Відповіді не ці запитання і будуть вашим зеленим вироком.
Додано: Вів 25 сер, 2020 12:14
Киев vs Варшава
Зачем эти депрессивные сравнения. Никогда уже не догонит, это понятно.
Я уехал из Киева в 2014 году, еще в 2013 открыли последнюю станцию метро. За это время в Варшаве открыли: вторую ветку метро (сейчас 13 станций), вынесли на тендер строительство третьей ветки, прокопали подземный туннель под целым районом, построили мост через Вислу (10-тый), при населении города около 2млн чел. Я молчу про такую мелочь как ремонты путей, дорог, новые ТРЦ, новые небоскрёбы в центре, строительство десятков км велодорожек, закупки электроавтобусов и тп "мелочь". В Киеве за 6 лет построили стеклянный мостик и кучу депрессивно выглядящих эконом-домов без инфраструктуры. Ни одной станции метро, те же желтые собачьи будки на колёсах ездят по дорогам (( Это трэш.
Киев не надо сравнивать с европейскими столицами, этот поезд уже ушёл.
Додано: Вів 25 сер, 2020 13:15
В Кракове уже 3-й год строят кусок окружной дороги с тоннелем. Все это время частично перекрыты полосы на существующих дорогах, разобран один трамвайный путь. Так что не все так радужно.
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