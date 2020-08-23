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Щоб досягти рівня добробуту
Польщі, Україні знадобиться...

Щоб досягти рівня добробуту Польщі, Україні знадобиться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 08:15

Щоб досягти рівня добробуту Польщі, Україні знадобиться...

Пропонуємо до обговорення:
За 30 років Україна стала світовим "лідером" за падінням валового внутрішнього продукту (ВВП).

Дивися повний текст Щоб досягти рівня добробуту Польщі, Україні знадобиться 35 років - Гетманцев.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 08:51

И это при том условии, если за эти 35 лет не будет очередного ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА в Украине))))
dimonasvilli
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 10:08

може уточнив би наскільки ВВП "виріс" за рік правління зелено-болотної камарильї.
igorbuda52
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С клоунами никогдо не достигнем польши
l4567
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 03:02

Re: Щоб досягти рівня добробуту Польщі, Україні знадобиться.

  Replay написав:Простите, но имея дешевую электроэнергию, инфраструктуру и чудесное местоположение, так про...ть страну, можно было только с таким как Кравчук, комиссаром.


Зато на всяких 112, Шустерах и т.д. нам подают пана Кравчука как авторитета в последней инстанции и слушают чуть ли не затаив дыхание, стряхивая с него пылинки :lol: :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=CZnxRN4ZSn8 :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 10:30

Наскільки ми відстали від Японії? Назавжди!
daonet
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 10:33

Всій зеленій братії кожного ранку треба слухати запитання Зєлєнскаво, які він задавав на так званих "дебатах". Відповіді не ці запитання і будуть вашим зеленим вироком.
daonet
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 13:15

  dodik_petia написав:Зачем эти депрессивные сравнения. Никогда уже не догонит, это понятно.
Я уехал из Киева в 2014 году, еще в 2013 открыли последнюю станцию метро. За это время в Варшаве открыли: вторую ветку метро (сейчас 13 станций), вынесли на тендер строительство третьей ветки, прокопали подземный туннель под целым районом, построили мост через Вислу (10-тый), при населении города около 2млн чел. Я молчу про такую мелочь как ремонты путей, дорог, новые ТРЦ, новые небоскрёбы в центре, строительство десятков км велодорожек, закупки электроавтобусов и тп "мелочь". В Киеве за 6 лет построили стеклянный мостик и кучу депрессивно выглядящих эконом-домов без инфраструктуры. Ни одной станции метро, те же желтые собачьи будки на колёсах ездят по дорогам (( Это трэш.
Киев не надо сравнивать с европейскими столицами, этот поезд уже ушёл.

В Кракове уже 3-й год строят кусок окружной дороги с тоннелем. Все это время частично перекрыты полосы на существующих дорогах, разобран один трамвайный путь. Так что не все так радужно.
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 22:38

Re: Щоб досягти рівня добробуту Польщі, Україні знадобиться.

  Replay написав:Ну не повезло нам с Гетьманом... видимо, чем-то согрешили...

Элементарным жлобством. Жлобы интернациональное понятие, но Германии, США, в Китае и в Польше, в цивилизованных странах к ним не прислушиваются.
В Украине жлобов-патриотов просовывают в парламент и в президенты.
В головах молодежи отупляющая разруха, грамотные специалисты тут давно не в чести.
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