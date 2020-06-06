Щоб досягти рівня добробуту Польщі, Україні знадобиться...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 13:53

Краков не столица

Gastarbaiter если стравнивать, то столицы. Нигде не радужно, но Краков тогда со Львовом надо сравнивать.
dodik_petia
 
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