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Щоб досягти рівня добробуту Польщі, Україні знадобиться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 сер, 2020 13:53
Gastarbaiter если стравнивать, то столицы. Нигде не радужно, но Краков тогда со Львовом надо сравнивать.
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dodik_petia
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