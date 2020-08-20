Економіки країн повертаються до звичного життя, й одразу ж почав "розтавати" і ринок праці.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 сер, 2020 09:43
Робота за кордоном: скільки можуть заробляти українці
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Дивися повний текст Робота за кордоном: скільки можуть заробляти українці.
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