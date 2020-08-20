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Робота за кордоном: скільки
можуть заробляти українці

Робота за кордоном: скільки можуть заробляти українці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 09:43

Робота за кордоном: скільки можуть заробляти українці

Пропонуємо до обговорення:
Економіки країн повертаються до звичного життя, й одразу ж почав "розтавати" і ринок праці.

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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 11:32

Зарплаты поваров, водителей, уборщиц и электриков очень важны целевой аудитории финансового форума.
Gastarbaiter
 
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