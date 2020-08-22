Українці значно наростили свої борги за комунальні послуги.
Дивися повний текст Українців змусять сплатити борги за комуналку.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 сер, 2020 10:36
Українців змусять сплатити борги за комуналку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українців змусять сплатити борги за комуналку.
Додано: Пон 24 сер, 2020 10:37
Украина ещё не Европа... В ЕС пытаются частично компенсировать комуналку за счёт государства.
Додано: Пон 24 сер, 2020 10:43
Все правильно - олігархи людям борги не прощають, а свої списують. Так все і працює на цій території з нашої ж згоди.
Додано: Пон 24 сер, 2020 10:59
Сейчас как раз очень удачный момент. Как раз когда из-за карантина многие люди потеряли заработок
Додано: Пон 24 сер, 2020 11:07
Смешно . в любой момент чмигаль может принять постановление да хоть 500% штрафа зачем рада и закон?
|