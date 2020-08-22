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Українців змусять сплатити
борги за комуналку

Українців змусять сплатити борги за комуналку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 10:36

Українців змусять сплатити борги за комуналку

Пропонуємо до обговорення:
Українці значно наростили свої борги за комунальні послуги.

Дивися повний текст Українців змусять сплатити борги за комуналку.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 10:37

Украина ещё не Европа... В ЕС пытаются частично компенсировать комуналку за счёт государства.
122kiev
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 10:43

Все правильно - олігархи людям борги не прощають, а свої списують. Так все і працює на цій території з нашої ж згоди.
providnyk
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 10:59

Сейчас как раз очень удачный момент. Как раз когда из-за карантина многие люди потеряли заработок
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 11:07

Смешно . в любой момент чмигаль может принять постановление да хоть 500% штрафа зачем рада и закон?
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 13:52

В Европе если не платишь тебя отключают от услуг.
И все прекрасно.
Попробуйте отключиться у нас от отопления или от вывоза мусора если эта услуга не востребована. Вот и мораль.
А в дополнение добавьте ещё "услуги" транспортировки газа и электричества даже если используешь газ и электроэнергию вынужден платить.
В этой стране взяли все самое худшее со всего мира и воплотили самыми людоедскими способами.
С праздничком!
straponesa
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