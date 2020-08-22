Українці значно наростили свої борги за комунальні послуги.
Дивися повний текст Українців змусять сплатити борги за комуналку.
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Додано: Пон 24 сер, 2020 10:36
Українців змусять сплатити борги за комуналку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українців змусять сплатити борги за комуналку.
Додано: Пон 24 сер, 2020 10:37
Украина ещё не Европа... В ЕС пытаются частично компенсировать комуналку за счёт государства.
Додано: Пон 24 сер, 2020 10:43
Все правильно - олігархи людям борги не прощають, а свої списують. Так все і працює на цій території з нашої ж згоди.
Додано: Пон 24 сер, 2020 10:59
Сейчас как раз очень удачный момент. Как раз когда из-за карантина многие люди потеряли заработок
Додано: Пон 24 сер, 2020 11:07
Смешно . в любой момент чмигаль может принять постановление да хоть 500% штрафа зачем рада и закон?
Додано: Пон 24 сер, 2020 16:50
Re: Українців змусять сплатити борги за комуналку
"слуги народа" хорошо народу служат..... А вообще можно где то посмотреть поименный список партий и депутатов что проголосовали ЗА этот закон? Я его перед выборами распечатаю и в микрорайоне на подъездах развешаю.. люди должны знать своих Хероефф..
Додано: Пон 24 сер, 2020 17:07
Re: Українців змусять сплатити борги за комуналку
Где в ЕС?
"Компенсация за счёт государства" происходит за счёт налогов которые уплатили граждане, то есть это совершенно не подарок от государства как подаешь ты.
Это перераспределение долга одного лодыря на всех работоспособных граждан которые вполне возможно не имеют долгов по коммуналке.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Пон 24 сер, 2020 17:11, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 24 сер, 2020 17:08
Выбрали клоунов - потеряли заработок.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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