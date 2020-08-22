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Українців змусять сплатити
борги за комуналку

Українців змусять сплатити борги за комуналку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 10:36

Українців змусять сплатити борги за комуналку

Пропонуємо до обговорення:
Українці значно наростили свої борги за комунальні послуги.

Дивися повний текст Українців змусять сплатити борги за комуналку.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 10:37

Украина ещё не Европа... В ЕС пытаются частично компенсировать комуналку за счёт государства.
122kiev
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 10:43

Все правильно - олігархи людям борги не прощають, а свої списують. Так все і працює на цій території з нашої ж згоди.
providnyk
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 10:59

Сейчас как раз очень удачный момент. Как раз когда из-за карантина многие люди потеряли заработок
ev54
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 11:07

Смешно . в любой момент чмигаль может принять постановление да хоть 500% штрафа зачем рада и закон?
l4567
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 16:50

Re: Українців змусять сплатити борги за комуналку

"слуги народа" хорошо народу служат..... А вообще можно где то посмотреть поименный список партий и депутатов что проголосовали ЗА этот закон? Я его перед выборами распечатаю и в микрорайоне на подъездах развешаю.. люди должны знать своих Хероефф..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 16:55

И что делать?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 17:07

Re: Українців змусять сплатити борги за комуналку

  122kiev написав:В ЕС пытаются частично компенсировать комуналку за счёт государства.
Где в ЕС?

"Компенсация за счёт государства" происходит за счёт налогов которые уплатили граждане, то есть это совершенно не подарок от государства как подаешь ты.

Это перераспределение долга одного лодыря на всех работоспособных граждан которые вполне возможно не имеют долгов по коммуналке.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Пон 24 сер, 2020 17:11, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 17:08

  ev54 написав:Сейчас как раз очень удачный момент. Как раз когда из-за карантина многие люди потеряли заработок

Выбрали клоунов - потеряли заработок.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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