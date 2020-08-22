Українців змусять сплатити борги за комуналку

Додано: Пон 24 сер, 2020 18:50

vitaliy_berdinskikh написав: 122kiev написав: В ЕС пытаются частично компенсировать комуналку за счёт государства. В ЕС пытаются частично компенсировать комуналку за счёт государства.

Где в ЕС?ГЕРМАНИЯ25 марта Бундестаг принял пакет мер для поддержки немецкий граждан и предприятий в условиях пандемии коронавируса. Это крупнейшая в истории ФРГ антикризисная программа.€750 млрд (около $802 млрд) – общий объем средств, которые будут выделены для борьбы с экономическими последствиями коронавирусной инфекции COVID-19.€500 млрд – общий бюджет фонда экономической стабильности, который планируется создать в ближайшее время. Фонд будет инвестировать в частные компании в обмен на выкуп их доли собственности, а также предоставлять кредитные гарантии.€100 млрд – пойдут на программы поддержки бизнеса через государственный банк KfW.€50 млрд – объем общенациональной программы поддержки микропредприятий и самозанятых граждан. Эти деньги будут взяты из принятого дополнительного государственного бюджета на 2020 год размером €156 млрд.До €15 тыс. – будет единоразово выплачено всем предприятиям с численностью персонала не более 10 человек; до €9 тыс. – с численностью не более пяти человек. "Немецкая волна" уточняет, что эти деньги предназначены в первую очередь для оплаты аренды помещений, взятого в лизинг оборудования и кредитов. Условие получения помощи: необходимо доказать, что предприятия столкнулись с экономическими трудностями после 11 марта, когда Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией .60% от своего заработка получат от государства те работники, чьи предприятия вынуждены простаивать из-за эпидемии. Тем, у кого есть хотя бы один ребенок, полагается 67%. По прогнозам правительства, на такой режим могут перейти вскоре свыше двух миллионов работников.Необходимые для антикризисных мер средства Германия возьмет в долг, разместив на фондовом рынке государственные облигации. Чтобы справиться с надвигающимся кризисом, принято решение убрать закрепленный в конституции предельный порог государственного долга.ВЕЛИКОБРИТАНИЯВ середине марта канцлер казначейства, министр экономики и финансов Великобритании Риши Сунак объявил о беспрецедентной сумме, которая будет выделена на поддержку бизнеса, пострадавшего от вспышки коронавируса, а также о ряде ощутимых антикризисных шагов. Правительство готово предоставить отсрочку платежей по основным налогам – подоходному и НДС. Налоговые послабления ждут весь ретейл, гостиничный бизнес и частные образовательные учреждения. Власти готовы финансировать часть зарплат сотрудников малых предприятий, чтобы не было сокращений.£330 млрд (примерно $382 млрд) – всего выделено правительством на поддержку всего бизнеса, это более 15% ВВП страны и более трети бюджета королевства.£2,2 млрд – предусмотрено для поддержки малого бизнеса. По официальным данным, из 66 млн населения Великобритании в малом бизнесе (численность сотрудников предприятия до 250 человек, оборот – до £1 млн в год) заняты 5,9 млн человек, это порядка 8% жителей страны.£1 млрд – на поддержку арендаторов. Правительство увеличило размеры жилищной льготы и кредита так, чтобы местное жилищное пособие покрыло по крайней мере 30% рыночной арендной платы.До £25 тыс. – разовый грант, который будет выделен малому бизнесу вроде пабов, клубов и театров для того, чтобы они не разорились в период эпидемии. Остальной малый бизнес может рассчитывать на разовые гранты в размере до £10 тыс. Туристический и развлекательный бизнес на год будут освобождены от уплаты налога на недвижимость.Не менее 80% от текущей зарплаты (до £2500 в месяц) компенсирует британское правительство сотрудникам частных компаний, лишившимся возможности работать из-за ограничений по борьбе с коронавирусом.ФРАНЦИЯПо оценкам французского правительства, в результате пандемии коронавируса национальная экономика в 2020 году упадет на 1%. Президент республики Эммануэль Макрон, обращаясь к нации, заявил , что власти не допустят банкротства ни одной компании. Французские власти на поддержание экономики государства запланировали выделить:€300 млрд (около $321 млрд) – сумма, которую намерены предоставить французские власти в качестве государственных гарантий по кредитам малым и средним предприятиям.€45 млрд – выделены для компенсации наемным работникам, чьи предприятия закрылись, а также для компенсации самим компаниям, пострадавшим в результате пандемии коронавируса. Кроме того, юридическим лицам предоставляют право отсрочки налоговых и социальных платежей.До €4 млрд – в рамках правительственного антикризисного плана будет выделено только для стартапов.€2 млрд – направлены на поддержку микробизнеса.Помимо этого, по словам министра экономики Франции Брюно Ле Мэра, на европейском уровне гарантии по кредитам будут обеспечены на €1 трлн, а для малых предприятий будет создан фонд солидарности, размер которого будет составлять минимум €1 млрд. Поддержку из него получат малые предприятия, годовой оборот которых упал на 70% к марту 2020 года.PhotoПОЛЬШАВласти Польши несколько дней назад анонсировали проект под названием "Экономический и социальный антикризисный щит безопасности предпринимателей и работников в связи с пандемией вируса SARS-Cov-2". По словам премьер-министра Матеуша Моравецкого, антикризисные меры будут предприняты в пяти направлениях:защита работников от потери рабочих мест;поддержка здравоохранения;безопасность финансовой системы;поддержка предпринимателей;госинвестиции.212 млрд злотых (примерно $46 млрд) – столько Польша выделила на поддержание свой экономики в период пандемии.40% заработной платы будет покрывать государство тем компаниям, которые будут избегать увольнения сотрудников.30 млрд злотых – предполагается выделить на государственные инвестиции, включая дороги, цифровизацию, трансформацию энергетического сектора и модернизацию школ.7,5 млрд злотых – выделено на поддержку системы здравоохранения.ИТАЛИЯПравительство Италии утвердило декрет, предусматривающий выделение:€25 млрд (около $27 млрд) – на возмещение убытков от коронавируса, спасение экономики и поддержание граждан. Например, фирмам, чей оборот из-за карантина упал более чем на 25%, государство предоставит частичную компенсацию потерь.€3,5 млрд – предусмотрено на финансирование системы здравоохранения Италии.До €5 млн – будут выделены в качестве кредита для малого и среднего бизнеса.Больше 50% арендной платы компенсируют компаниям, закрытым из-за карантина.€600 выплат на человека получат туристические гиды и прочие работники, пострадавшие из-за кризиса. Столько же выделят работающим родителям на оплату услуг няни для ребенка младше 12 лет.€100 – выплатят дополнительно гражданам с годовым доходом не более €40 тыс., которые продолжают работать в условиях карантина.Кроме того, выплаты по займам и ипотечным кредитам для бизнеса и населения будут приостановлены, их по планам итальянского правительства покроют госгарантии для банков.ЧЕХИЯВласти Чехии предлагают компаниям полностью компенсировать не только больничные сотрудников, находящихся на домашнем карантине, но и до 80% заработной платы в отдельных сферах, например в ресторанном, туристическом и торговом бизнесе, вынужденном приостановить работу из-за эпидемии коронавируса. Чешское правительство предложило следующее:17 млрд крон (около $597 млн) – размер пакета антикризисных мер, предложенных правительством Чехии, он рассчитан на полгода.От 1,5 до 15 млн крон беспроцентного займа можно будет взять в государственном банке для выплаты заработных плат компаниям, вынужденным простаивать из-за карантина. Срок погашения займа – до двух лет.14 тыс. крон – ежемесячные выплаты на время карантина всем самозанятым гражданам с детьми до 13 лет.50% от заработной платы обещают покрыть власти Чехии тем бизнесам, которые не остановили свою деятельность на период карантина, но все же пострадали от эпидемии. Например, это предприятия, имеющие ограниченный доступ к необходимым материалам из-за карантинных мер, и компании, которые столкнулись с сокращением спроса.Мне пофиг подарок это или нет. Тем кто потерял работу из за ограничений, правительство должно заплатить, а не штрафовать !!!