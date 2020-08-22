Українці значно наростили свої борги за комунальні послуги.
Дивися повний текст Українців змусять сплатити борги за комуналку.
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Додано: Пон 24 сер, 2020 10:36
Українців змусять сплатити борги за комуналку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українців змусять сплатити борги за комуналку.
Додано: Пон 24 сер, 2020 10:37
Украина ещё не Европа... В ЕС пытаются частично компенсировать комуналку за счёт государства.
Додано: Пон 24 сер, 2020 10:43
Все правильно - олігархи людям борги не прощають, а свої списують. Так все і працює на цій території з нашої ж згоди.
Додано: Пон 24 сер, 2020 10:59
Сейчас как раз очень удачный момент. Как раз когда из-за карантина многие люди потеряли заработок
Додано: Пон 24 сер, 2020 11:07
Смешно . в любой момент чмигаль может принять постановление да хоть 500% штрафа зачем рада и закон?
Додано: Пон 24 сер, 2020 16:50
Re: Українців змусять сплатити борги за комуналку
"слуги народа" хорошо народу служат..... А вообще можно где то посмотреть поименный список партий и депутатов что проголосовали ЗА этот закон? Я его перед выборами распечатаю и в микрорайоне на подъездах развешаю.. люди должны знать своих Хероефф..
Додано: Пон 24 сер, 2020 17:07
Re: Українців змусять сплатити борги за комуналку
Где в ЕС?
"Компенсация за счёт государства" происходит за счёт налогов которые уплатили граждане, то есть это совершенно не подарок от государства как подаешь ты.
Это перераспределение долга одного лодыря на всех работоспособных граждан которые вполне возможно не имеют долгов по коммуналке.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Пон 24 сер, 2020 17:11, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 24 сер, 2020 17:08
Выбрали клоунов - потеряли заработок.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 24 сер, 2020 18:50
Где в ЕС?
ГЕРМАНИЯ
25 марта Бундестаг принял пакет мер для поддержки немецкий граждан и предприятий в условиях пандемии коронавируса. Это крупнейшая в истории ФРГ антикризисная программа.
€750 млрд (около $802 млрд) – общий объем средств, которые будут выделены для борьбы с экономическими последствиями коронавирусной инфекции COVID-19.
€500 млрд – общий бюджет фонда экономической стабильности, который планируется создать в ближайшее время. Фонд будет инвестировать в частные компании в обмен на выкуп их доли собственности, а также предоставлять кредитные гарантии.
€100 млрд – пойдут на программы поддержки бизнеса через государственный банк KfW.
€50 млрд – объем общенациональной программы поддержки микропредприятий и самозанятых граждан. Эти деньги будут взяты из принятого дополнительного государственного бюджета на 2020 год размером €156 млрд.
До €15 тыс. – будет единоразово выплачено всем предприятиям с численностью персонала не более 10 человек; до €9 тыс. – с численностью не более пяти человек. "Немецкая волна" уточняет, что эти деньги предназначены в первую очередь для оплаты аренды помещений, взятого в лизинг оборудования и кредитов. Условие получения помощи: необходимо доказать, что предприятия столкнулись с экономическими трудностями после 11 марта, когда Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией .
60% от своего заработка получат от государства те работники, чьи предприятия вынуждены простаивать из-за эпидемии. Тем, у кого есть хотя бы один ребенок, полагается 67%. По прогнозам правительства, на такой режим могут перейти вскоре свыше двух миллионов работников.
Необходимые для антикризисных мер средства Германия возьмет в долг, разместив на фондовом рынке государственные облигации. Чтобы справиться с надвигающимся кризисом, принято решение убрать закрепленный в конституции предельный порог государственного долга.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
В середине марта канцлер казначейства, министр экономики и финансов Великобритании Риши Сунак объявил о беспрецедентной сумме, которая будет выделена на поддержку бизнеса, пострадавшего от вспышки коронавируса, а также о ряде ощутимых антикризисных шагов. Правительство готово предоставить отсрочку платежей по основным налогам – подоходному и НДС. Налоговые послабления ждут весь ретейл, гостиничный бизнес и частные образовательные учреждения. Власти готовы финансировать часть зарплат сотрудников малых предприятий, чтобы не было сокращений.
£330 млрд (примерно $382 млрд) – всего выделено правительством на поддержку всего бизнеса, это более 15% ВВП страны и более трети бюджета королевства.
£2,2 млрд – предусмотрено для поддержки малого бизнеса. По официальным данным, из 66 млн населения Великобритании в малом бизнесе (численность сотрудников предприятия до 250 человек, оборот – до £1 млн в год) заняты 5,9 млн человек, это порядка 8% жителей страны.
£1 млрд – на поддержку арендаторов. Правительство увеличило размеры жилищной льготы и кредита так, чтобы местное жилищное пособие покрыло по крайней мере 30% рыночной арендной платы.
До £25 тыс. – разовый грант, который будет выделен малому бизнесу вроде пабов, клубов и театров для того, чтобы они не разорились в период эпидемии. Остальной малый бизнес может рассчитывать на разовые гранты в размере до £10 тыс. Туристический и развлекательный бизнес на год будут освобождены от уплаты налога на недвижимость.
Не менее 80% от текущей зарплаты (до £2500 в месяц) компенсирует британское правительство сотрудникам частных компаний, лишившимся возможности работать из-за ограничений по борьбе с коронавирусом.
ФРАНЦИЯ
По оценкам французского правительства, в результате пандемии коронавируса национальная экономика в 2020 году упадет на 1%. Президент республики Эммануэль Макрон, обращаясь к нации, заявил , что власти не допустят банкротства ни одной компании. Французские власти на поддержание экономики государства запланировали выделить:
€300 млрд (около $321 млрд) – сумма, которую намерены предоставить французские власти в качестве государственных гарантий по кредитам малым и средним предприятиям.
€45 млрд – выделены для компенсации наемным работникам, чьи предприятия закрылись, а также для компенсации самим компаниям, пострадавшим в результате пандемии коронавируса. Кроме того, юридическим лицам предоставляют право отсрочки налоговых и социальных платежей.
До €4 млрд – в рамках правительственного антикризисного плана будет выделено только для стартапов.
€2 млрд – направлены на поддержку микробизнеса.
Помимо этого, по словам министра экономики Франции Брюно Ле Мэра, на европейском уровне гарантии по кредитам будут обеспечены на €1 трлн, а для малых предприятий будет создан фонд солидарности, размер которого будет составлять минимум €1 млрд. Поддержку из него получат малые предприятия, годовой оборот которых упал на 70% к марту 2020 года.
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ПОЛЬША
Власти Польши несколько дней назад анонсировали проект под названием "Экономический и социальный антикризисный щит безопасности предпринимателей и работников в связи с пандемией вируса SARS-Cov-2". По словам премьер-министра Матеуша Моравецкого, антикризисные меры будут предприняты в пяти направлениях:
защита работников от потери рабочих мест;
поддержка здравоохранения;
безопасность финансовой системы;
поддержка предпринимателей;
госинвестиции.
212 млрд злотых (примерно $46 млрд) – столько Польша выделила на поддержание свой экономики в период пандемии.
40% заработной платы будет покрывать государство тем компаниям, которые будут избегать увольнения сотрудников.
30 млрд злотых – предполагается выделить на государственные инвестиции, включая дороги, цифровизацию, трансформацию энергетического сектора и модернизацию школ.
7,5 млрд злотых – выделено на поддержку системы здравоохранения.
ИТАЛИЯ
Правительство Италии утвердило декрет, предусматривающий выделение:
€25 млрд (около $27 млрд) – на возмещение убытков от коронавируса, спасение экономики и поддержание граждан. Например, фирмам, чей оборот из-за карантина упал более чем на 25%, государство предоставит частичную компенсацию потерь.
€3,5 млрд – предусмотрено на финансирование системы здравоохранения Италии.
До €5 млн – будут выделены в качестве кредита для малого и среднего бизнеса.
Больше 50% арендной платы компенсируют компаниям, закрытым из-за карантина.
€600 выплат на человека получат туристические гиды и прочие работники, пострадавшие из-за кризиса. Столько же выделят работающим родителям на оплату услуг няни для ребенка младше 12 лет.
€100 – выплатят дополнительно гражданам с годовым доходом не более €40 тыс., которые продолжают работать в условиях карантина.
Кроме того, выплаты по займам и ипотечным кредитам для бизнеса и населения будут приостановлены, их по планам итальянского правительства покроют госгарантии для банков.
ЧЕХИЯ
Власти Чехии предлагают компаниям полностью компенсировать не только больничные сотрудников, находящихся на домашнем карантине, но и до 80% заработной платы в отдельных сферах, например в ресторанном, туристическом и торговом бизнесе, вынужденном приостановить работу из-за эпидемии коронавируса. Чешское правительство предложило следующее:
17 млрд крон (около $597 млн) – размер пакета антикризисных мер, предложенных правительством Чехии, он рассчитан на полгода.
От 1,5 до 15 млн крон беспроцентного займа можно будет взять в государственном банке для выплаты заработных плат компаниям, вынужденным простаивать из-за карантина. Срок погашения займа – до двух лет.
14 тыс. крон – ежемесячные выплаты на время карантина всем самозанятым гражданам с детьми до 13 лет.
50% от заработной платы обещают покрыть власти Чехии тем бизнесам, которые не остановили свою деятельность на период карантина, но все же пострадали от эпидемии. Например, это предприятия, имеющие ограниченный доступ к необходимым материалам из-за карантинных мер, и компании, которые столкнулись с сокращением спроса.
Мне пофиг подарок это или нет. Тем кто потерял работу из за ограничений, правительство должно заплатить, а не штрафовать !!!
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