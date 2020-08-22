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Українців змусять сплатити
борги за комуналку

Українців змусять сплатити борги за комуналку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 19:15

  Джон написав:А вообще можно где то посмотреть поименный список партий и депутатов что проголосовали ЗА этот закон?

Вуаля. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=69064
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 19:22

Re: Українців змусять сплатити борги за комуналку

  122kiev написав:25 марта Бундестаг принял пакет мер для поддержки немецкий граждан и предприятий в условиях пандемии коронавируса.

Коммуналка?

Германии очень давно платить за коммуналку самому и не создавать долгов это не просто обязанность, а и устоявшаяся культурная традиция. В то время как у нас культурная традиция не платить за коммуналку и предложенное в законе решение как раз имеет целью заставить платить за коммуналку так же "как в Германии".
  122kiev написав:В середине марта канцлер казначейства, министр экономики и финансов Великобритании Риши Сунак объявил о беспрецедентной сумме, которая будет выделена на поддержку бизнеса,

Коммуналка?
  122kiev написав:Власти Польши несколько дней назад анонсировали проект под названием "Экономический и социальный антикризисный щит безопасности предпринимателей и работников в связи с пандемией вируса SARS-Cov-2". По словам премьер-министра Матеуша Моравецкого, антикризисные меры будут предприняты в пяти направлениях:

защита работников от потери рабочих мест;

Коммуналка?

Дохренища цитат, а по факту просто глупая попытка переубедить в своей правоте количеством текста. При том что в тексте нет ни одного упоминания о том что государство ЕС будет платить за граждан коммуналку просто потому что считает что граждане платят за коммуналку слишком много.

Поздравляю вас, господин, пардон, товарищ соврамши. :mrgreen:
Mind the gap.
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