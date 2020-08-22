Вуаля.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 24 сер, 2020 19:15
Вуаля.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
Додано: Пон 24 сер, 2020 19:22
Re: Українців змусять сплатити борги за комуналку
Коммуналка?
Германии очень давно платить за коммуналку самому и не создавать долгов это не просто обязанность, а и устоявшаяся культурная традиция. В то время как у нас культурная традиция не платить за коммуналку и предложенное в законе решение как раз имеет целью заставить платить за коммуналку так же "как в Германии".
Коммуналка?
Коммуналка?
Дохренища цитат, а по факту просто глупая попытка переубедить в своей правоте количеством текста. При том что в тексте нет ни одного упоминания о том что государство ЕС будет платить за граждан коммуналку просто потому что считает что граждане платят за коммуналку слишком много.
Поздравляю вас, господин, пардон, товарищ соврамши.
Mind the gap.
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