Українців змусять сплатити борги за комуналку

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122kiev написав:25 марта Бундестаг принял пакет мер для поддержки немецкий граждан и предприятий в условиях пандемии коронавируса.
Коммуналка?
Германии очень давно платить за коммуналку самому и не создавать долгов это не просто обязанность, а и устоявшаяся культурная традиция. В то время как у нас культурная традиция не платить за коммуналку и предложенное в законе решение как раз имеет целью заставить платить за коммуналку так же "как в Германии".
122kiev написав:В середине марта канцлер казначейства, министр экономики и финансов Великобритании Риши Сунак объявил о беспрецедентной сумме, которая будет выделена на поддержку бизнеса,
Коммуналка?
122kiev написав:Власти Польши несколько дней назад анонсировали проект под названием "Экономический и социальный антикризисный щит безопасности предпринимателей и работников в связи с пандемией вируса SARS-Cov-2". По словам премьер-министра Матеуша Моравецкого, антикризисные меры будут предприняты в пяти направлениях:
защита работников от потери рабочих мест;
Коммуналка?
Дохренища цитат, а по факту просто глупая попытка переубедить в своей правоте количеством текста. При том что в тексте нет ни одного упоминания о том что государство ЕС будет платить за граждан коммуналку просто потому что считает что граждане платят за коммуналку слишком много.
122kiev написав:25 марта Бундестаг принял пакет мер для поддержки немецкий граждан и предприятий в условиях пандемии коронавируса.
Коммуналка?
Германии очень давно платить за коммуналку самому и не создавать долгов это не просто обязанность, а и устоявшаяся культурная традиция. В то время как у нас культурная традиция не платить за коммуналку и предложенное в законе решение как раз имеет целью заставить платить за коммуналку так же "как в Германии".
В Германии постоянное повышение тарифов от любого чиха и накручивание схем ака Роттердама и прочих абсолютно не обоснованных, принятие законов для своих аля зеленой энергетики и соответственно загон граждан в долги, такая же устоявшаяся традиция? А вот то, что люди здесь не нужны государство показывает целенаправленно и это уже устоявшаяся традиция.
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75stasstas75 написав:Закон обратной силы не имеет, если и примут - это будет касаться только долгов, начинающихся с момента принятия закона
Это будет касаться любых долгов. Закон в данном случае описывает процедуру погашения сузествующего долга, а не какое-то наказание за долг в определенный момент времени. Потому понятие обратной силы тут неприменимо.
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ruvex написав:В Германии постоянное повышение тарифов от любого чиха
В Германии уже очень давно тарифы коммерческие и государство не указывает предприятиям сколько те должны требовать с граждан. Потому постоянно повышать тарифы чтобы хоть немного приблизить их к нормально цене - просто нет потребности: услуги уже стоят столько сколько надо владельцам для отдыхов на багамах и проституток.
ruvex написав:накручивание схем ака Роттердама
Нормальная схема, широко используется в капиталистических странах.
ruvex написав:А вот то, что люди здесь не нужны государство показывает целенаправленно и это уже устоявшаяся традиция.
Государство как субъекти существуюет разве что в международных отношениях. Во внутреннх отношениях не государство, а избранные бы*** клоуны, показывают быдлу что они второй сорт. Продолжайте и дальше выбирать клоунов.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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ruvex написав:В Германии постоянное повышение тарифов от любого чиха
В Германии уже очень давно тарифы коммерческие и государство не указывает предприятиям сколько те должны требовать с граждан. Потому постоянно повышать тарифы чтобы хоть немного приблизить их к нормально цене - просто нет потребности: услуги уже стоят столько сколько надо владельцам для отдыхов на багамах и проституток.
ruvex написав:накручивание схем ака Роттердама
Нормальная схема, широко используется в капиталистических странах.
ruvex написав:А вот то, что люди здесь не нужны государство показывает целенаправленно и это уже устоявшаяся традиция.
Государство как субъекти существуюет разве что в международных отношениях. Во внутреннх отношениях не государство, а избранные бы*** клоуны, показывают быдлу что они второй сорт. Продолжайте и дальше выбирать клоунов.
Вы даже себя не убедили сим опусом. Прочтите и поймете почему. В дополнение. Здесь нет ничего от специфики европейских стран, кроме цен и тарифов. Функции государства во внутренней политики также абсолютно не выполняются, кроме монопольных. Поэтому мигрируют все, кому не безразлична судьба своих детей. п.с. Что касается политических изысков в любом контексте и качестве, тем более сентиментальных обвинений, они абсолютно не интересуют. Разрезать яблочный пудинг никогда не вызывает трудностей, привести же к респектабельному первоначальному виду невозможно.
Востаннє редагувалось ruvex в Пон 24 сер, 2020 22:26, всього редагувалось 1 раз.
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