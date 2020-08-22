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Українців змусять сплатити
борги за комуналку

Українців змусять сплатити борги за комуналку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 19:15

  Джон написав:А вообще можно где то посмотреть поименный список партий и депутатов что проголосовали ЗА этот закон?

Вуаля. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=69064
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 19:22

Re: Українців змусять сплатити борги за комуналку

  122kiev написав:25 марта Бундестаг принял пакет мер для поддержки немецкий граждан и предприятий в условиях пандемии коронавируса.

Коммуналка?

Германии очень давно платить за коммуналку самому и не создавать долгов это не просто обязанность, а и устоявшаяся культурная традиция. В то время как у нас культурная традиция не платить за коммуналку и предложенное в законе решение как раз имеет целью заставить платить за коммуналку так же "как в Германии".
  122kiev написав:В середине марта канцлер казначейства, министр экономики и финансов Великобритании Риши Сунак объявил о беспрецедентной сумме, которая будет выделена на поддержку бизнеса,

Коммуналка?
  122kiev написав:Власти Польши несколько дней назад анонсировали проект под названием "Экономический и социальный антикризисный щит безопасности предпринимателей и работников в связи с пандемией вируса SARS-Cov-2". По словам премьер-министра Матеуша Моравецкого, антикризисные меры будут предприняты в пяти направлениях:

защита работников от потери рабочих мест;

Коммуналка?

Дохренища цитат, а по факту просто глупая попытка переубедить в своей правоте количеством текста. При том что в тексте нет ни одного упоминания о том что государство ЕС будет платить за граждан коммуналку просто потому что считает что граждане платят за коммуналку слишком много.

Поздравляю вас, господин, пардон, товарищ соврамши. :mrgreen:
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 20:48

Закон обратной силы не имеет, если и примут - это будет касаться только долгов, начинающихся с момента принятия закона
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 20:49

  75stasstas75 написав:Закон обратной силы не имеет, если и примут - это будет касаться только долгов, начинающихся с момента принятия закона


Долги платят только трусы!
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 21:01

  vitaliy_berdinskikh написав:
  122kiev написав:25 марта Бундестаг принял пакет мер для поддержки немецкий граждан и предприятий в условиях пандемии коронавируса.

Коммуналка?

Германии очень давно платить за коммуналку самому и не создавать долгов это не просто обязанность, а и устоявшаяся культурная традиция. В то время как у нас культурная традиция не платить за коммуналку и предложенное в законе решение как раз имеет целью заставить платить за коммуналку так же "как в Германии".

В Германии постоянное повышение тарифов от любого чиха и накручивание схем ака Роттердама и прочих абсолютно не обоснованных, принятие законов для своих аля зеленой энергетики и соответственно загон граждан в долги, такая же устоявшаяся традиция?
А вот то, что люди здесь не нужны государство показывает целенаправленно и это уже устоявшаяся традиция.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 21:43

  75stasstas75 написав:Закон обратной силы не имеет, если и примут - это будет касаться только долгов, начинающихся с момента принятия закона

Это будет касаться любых долгов. Закон в данном случае описывает процедуру погашения сузествующего долга, а не какое-то наказание за долг в определенный момент времени. Потому понятие обратной силы тут неприменимо.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 21:47

Re: Українців змусять сплатити борги за комуналку

  ruvex написав:В Германии постоянное повышение тарифов от любого чиха

В Германии уже очень давно тарифы коммерческие и государство не указывает предприятиям сколько те должны требовать с граждан. Потому постоянно повышать тарифы чтобы хоть немного приблизить их к нормально цене - просто нет потребности: услуги уже стоят столько сколько надо владельцам для отдыхов на багамах и проституток.
  ruvex написав:накручивание схем ака Роттердама

Нормальная схема, широко используется в капиталистических странах.
  ruvex написав:А вот то, что люди здесь не нужны государство показывает целенаправленно и это уже устоявшаяся традиция.

Государство как субъекти существуюет разве что в международных отношениях. Во внутреннх отношениях не государство, а избранные бы*** клоуны, показывают быдлу что они второй сорт. Продолжайте и дальше выбирать клоунов.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 21:56

  vitaliy_berdinskikh написав:
  ruvex написав:В Германии постоянное повышение тарифов от любого чиха

В Германии уже очень давно тарифы коммерческие и государство не указывает предприятиям сколько те должны требовать с граждан. Потому постоянно повышать тарифы чтобы хоть немного приблизить их к нормально цене - просто нет потребности: услуги уже стоят столько сколько надо владельцам для отдыхов на багамах и проституток.
  ruvex написав:накручивание схем ака Роттердама

Нормальная схема, широко используется в капиталистических странах.
  ruvex написав:А вот то, что люди здесь не нужны государство показывает целенаправленно и это уже устоявшаяся традиция.

Государство как субъекти существуюет разве что в международных отношениях. Во внутреннх отношениях не государство, а избранные бы*** клоуны, показывают быдлу что они второй сорт. Продолжайте и дальше выбирать клоунов.

Вы даже себя не убедили сим опусом. Прочтите и поймете почему.
В дополнение. Здесь нет ничего от специфики европейских стран, кроме цен и тарифов. Функции государства во внутренней политики также абсолютно не выполняются, кроме монопольных. Поэтому мигрируют все, кому не безразлична судьба своих детей.
п.с. Что касается политических изысков в любом контексте и качестве, тем более сентиментальных обвинений, они абсолютно не интересуют. Разрезать яблочный пудинг никогда не вызывает трудностей, привести же к респектабельному первоначальному виду невозможно.
Востаннє редагувалось ruvex в Пон 24 сер, 2020 22:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 22:26

Re: Українців змусять сплатити борги за комуналку

  ruvex написав:Вы даже себя не убедили сим опусом.
Кого-то надо убеждать что государство Германская федеративная республика не устанавливает тарифы на коммуналку? Можно поименно список тех кого надо убедить.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 22:33

  vitaliy_berdinskikh написав:
  ruvex написав:Вы даже себя не убедили сим опусом.
Кого-то надо убеждать что государство Германская федеративная республика не устанавливает тарифы на коммуналку? Можно поименно список тех кого надо убедить.

Просто не нужно манипулировать.
Востаннє редагувалось ruvex в Пон 24 сер, 2020 22:37, всього редагувалось 1 раз.
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