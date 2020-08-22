Українців змусять сплатити борги за комуналку

Додано: Пон 24 сер, 2020 19:22

122kiev написав: 25 марта Бундестаг принял пакет мер для поддержки немецкий граждан и предприятий в условиях пандемии коронавируса. 25 марта Бундестаг принял пакет мер для поддержки немецкий граждан и предприятий в условиях пандемии коронавируса.

122kiev написав: В середине марта канцлер казначейства, министр экономики и финансов Великобритании Риши Сунак объявил о беспрецедентной сумме, которая будет выделена на поддержку бизнеса, В середине марта канцлер казначейства, министр экономики и финансов Великобритании Риши Сунак объявил о беспрецедентной сумме, которая будет выделена на поддержку бизнеса,

122kiev написав: Власти Польши несколько дней назад анонсировали проект под названием "Экономический и социальный антикризисный щит безопасности предпринимателей и работников в связи с пандемией вируса SARS-Cov-2". По словам премьер-министра Матеуша Моравецкого, антикризисные меры будут предприняты в пяти направлениях:



защита работников от потери рабочих мест; Власти Польши несколько дней назад анонсировали проект под названием "Экономический и социальный антикризисный щит безопасности предпринимателей и работников в связи с пандемией вируса SARS-Cov-2". По словам премьер-министра Матеуша Моравецкого, антикризисные меры будут предприняты в пяти направлениях:защита работников от потери рабочих мест;

Коммуналка?Германии очень давно. В то время каки предложенное в законе решение как раз имеет целью заставить платить за коммуналку так же "как в Германии".Коммуналка?Коммуналка?Дохренища цитат, а по факту просто глупая попытка переубедить в своей правоте количеством текста. При том что в тексте нет ни одного упоминания о том что государство ЕС будет платить за граждан коммуналку просто потому что считает что граждане платят за коммуналку слишком много.Поздравляю вас, господин, пардон, товарищ соврамши.