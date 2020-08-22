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Українців змусять сплатити
борги за комуналку

Українців змусять сплатити борги за комуналку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 22:35

  ruvex написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  ruvex написав:Вы даже себя не убедили сим опусом.
Кого-то надо убеждать что государство Германская федеративная республика не устанавливает тарифы на коммуналку? Можно поименно список тех кого надо убедить.

Просто не нужно манипулировать.

Манипулировать - это говорить что в ЕС государство доплачивает за коммуналку.
А говорить что в ЕС государство не занимается определением тарифов на коммуналку это не манипулировать, это озвучивать факт.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 22:40

  vitaliy_berdinskikh написав:Манипулировать - это говорить что в ЕС государство доплачивает за коммуналку.
А говорить что в ЕС государство не занимается определением тарифов на коммуналку это не манипулировать, это озвучивать факт.

Вы все прекрасно понимаете для себя или абсолютно заинтересованы в непонимании именно нашего диалога, в любом случае это уже не имеет значения.
В любом случае 30 лет на инфраструктуре совка неплохой результат, учитывая недвижимость, состояния олигархов и прочие плюшки, не беря во внимание обнищание и вырождение. Результат стремлений довольно очевиден.
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