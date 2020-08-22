Українців змусять сплатити борги за комуналку

Манипулировать - это говорить что в ЕС государство доплачивает за коммуналку.
А говорить что в ЕС государство не занимается определением тарифов на коммуналку это не манипулировать, это озвучивать факт.
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Додано: Пон 24 сер, 2020 22:35
Манипулировать - это говорить что в ЕС государство доплачивает за коммуналку.
А говорить что в ЕС государство не занимается определением тарифов на коммуналку это не манипулировать, это озвучивать факт.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 24 сер, 2020 22:40
Вы все прекрасно понимаете для себя или абсолютно заинтересованы в непонимании именно нашего диалога, в любом случае это уже не имеет значения.
В любом случае 30 лет на инфраструктуре совка неплохой результат, учитывая недвижимость, состояния олигархов и прочие плюшки, не беря во внимание обнищание и вырождение. Результат стремлений довольно очевиден.
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