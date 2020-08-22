Манипулировать - это говорить что в ЕС государство доплачивает за коммуналку.
А говорить что в ЕС государство не занимается определением тарифов на коммуналку это не манипулировать, это озвучивать факт.
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Додано: Пон 24 сер, 2020 22:35
Манипулировать - это говорить что в ЕС государство доплачивает за коммуналку.
А говорить что в ЕС государство не занимается определением тарифов на коммуналку это не манипулировать, это озвучивать факт.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 24 сер, 2020 22:40
Вы все прекрасно понимаете для себя или абсолютно заинтересованы в непонимании именно нашего диалога, в любом случае это уже не имеет значения.
В любом случае 30 лет на инфраструктуре совка неплохой результат, учитывая недвижимость, состояния олигархов и прочие плюшки, не беря во внимание обнищание и вырождение. Результат стремлений довольно очевиден.
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Додано: Вів 25 сер, 2020 01:21
vitaliy_berdinskikh
Нет, долги, накопившиеся до момента, когда данный закон был принят не могут быть взысканы по новому закону и новой процедуре, они могут быть взысканы только по тем законам, которые действовали до нового закона, это вам скажет любой юрист, не может ни один закон иметь обратной силы, а вот уже новые долги да, они будут подпадать под действие этого закона, с момента его принятия.
Додано: Вів 25 сер, 2020 10:12
Re: Українців змусять сплатити борги за комуналку
Я прекрасно понимаю что никаких подтверждений того что в ЕС государство платит за коммуналку - нет. Так же прекрасно понимаю что ты пытаешься обосновать право не платить и накапливать долги тем что якобы государство не учитывает что у тебя маленькая зарплата и заставляет платить по полной за своё жильё.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 25 сер, 2020 10:13
Re: Українців змусять сплатити борги за комуналку
Сходи к юристам, их ответ тебя удивит.
Ты вообще не понимаешь о чём говоришь, увы.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 25 сер, 2020 10:33
Re: Українців змусять сплатити борги за комуналку
Рибяти, українцям пора згадати, де діди тримали ВИЛА, дістати ЇХ, наточити і проготувати встромити в товсті, рожеві дупи "ахметок"...
Кордони закриті, час брати владу в свої руки, і доказувати, шо Україна - демократія, а не х.з. що!
Додано: Вів 25 сер, 2020 10:40
Демократия кроме прав имеет ещё и обязанности. В часности обязанность платить по долгам.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 25 сер, 2020 10:46
Пусть для начала приведут зарплаты и пенсии на уровень платы за коммуналку.
Сколько должна быть коммуналка 10% от зарплаты?
Минимальная зарплата 4500 то есть минимальная коммуналка должна не превышать 450 гривен за хрущевку.
Додано: Вів 25 сер, 2020 10:50
Віталій, ти не правий! Тобто правий, але не зовсім (не треба плутати право на владу і економічну діяльність).
Я маю негативний досвід в сонячній енергетиці в Булгарії, де обіцяний дохід на інвестицію впав в рази через дії уряду. І відновлення доходу займає роки.
Чому уряду довелось "кинути" інвесторів? Чому? Тому що болгари вийшли на протести
через високу вартість сонячної електрики!
Тому уряду демократичної Болгарії довелось прислухатись до своїх громадян і послати лісом іноземних інветорів!
Ти давно бачив протести в демократичній Україні? Вас все влаштовує в ваших платіжках "ахметовим"? Якщо ні, то чому мовчим?
Додано: Вів 25 сер, 2020 10:51
Не путайте демократию с олигархократией, при которой права есть у олигархов, а обязанности платить у населения.
Принуждение людей покупать и платить завышенные цены без их добровольного желания - это насилие и нарушение права на свободу. Это называется диктатурой, рабством и т.п. Но никак не демократией.
Попытки называть демократией диктатуру олигархата похожи на копирование лозунгов Ангсоца:
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 25 сер, 2020 11:09, всього редагувалось 1 раз.
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