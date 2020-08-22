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Українців змусять сплатити
борги за комуналку

Українців змусять сплатити борги за комуналку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 22:35

  ruvex написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  ruvex написав:Вы даже себя не убедили сим опусом.
Кого-то надо убеждать что государство Германская федеративная республика не устанавливает тарифы на коммуналку? Можно поименно список тех кого надо убедить.

Просто не нужно манипулировать.

Манипулировать - это говорить что в ЕС государство доплачивает за коммуналку.
А говорить что в ЕС государство не занимается определением тарифов на коммуналку это не манипулировать, это озвучивать факт.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 22:40

  vitaliy_berdinskikh написав:Манипулировать - это говорить что в ЕС государство доплачивает за коммуналку.
А говорить что в ЕС государство не занимается определением тарифов на коммуналку это не манипулировать, это озвучивать факт.

Вы все прекрасно понимаете для себя или абсолютно заинтересованы в непонимании именно нашего диалога, в любом случае это уже не имеет значения.
В любом случае 30 лет на инфраструктуре совка неплохой результат, учитывая недвижимость, состояния олигархов и прочие плюшки, не беря во внимание обнищание и вырождение. Результат стремлений довольно очевиден.
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 01:21

vitaliy_berdinskikh
Нет, долги, накопившиеся до момента, когда данный закон был принят не могут быть взысканы по новому закону и новой процедуре, они могут быть взысканы только по тем законам, которые действовали до нового закона, это вам скажет любой юрист, не может ни один закон иметь обратной силы, а вот уже новые долги да, они будут подпадать под действие этого закона, с момента его принятия.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 10:12

Re: Українців змусять сплатити борги за комуналку

  ruvex написав:Вы все прекрасно понимаете

Я прекрасно понимаю что никаких подтверждений того что в ЕС государство платит за коммуналку - нет. Так же прекрасно понимаю что ты пытаешься обосновать право не платить и накапливать долги тем что якобы государство не учитывает что у тебя маленькая зарплата и заставляет платить по полной за своё жильё.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 10:13

Re: Українців змусять сплатити борги за комуналку

  75stasstas75 написав:это вам скажет любой юрист

Сходи к юристам, их ответ тебя удивит.

Ты вообще не понимаешь о чём говоришь, увы.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 10:33

Re: Українців змусять сплатити борги за комуналку

Рибяти, українцям пора згадати, де діди тримали ВИЛА, дістати ЇХ, наточити і проготувати встромити в товсті, рожеві дупи "ахметок"...

Кордони закриті, час брати владу в свої руки, і доказувати, шо Україна - демократія, а не х.з. що!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 10:40

  change_pm написав: Україна - демократія, а не х.з. що!


Демократия кроме прав имеет ещё и обязанности. В часности обязанность платить по долгам.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 10:46

  vitaliy_berdinskikh написав:
  change_pm написав: Україна - демократія, а не х.з. що!


Демократия кроме прав имеет ещё и обязанности. В часности обязанность платить по долгам.


Пусть для начала приведут зарплаты и пенсии на уровень платы за коммуналку.

Сколько должна быть коммуналка 10% от зарплаты?
Минимальная зарплата 4500 то есть минимальная коммуналка должна не превышать 450 гривен за хрущевку. :idea:
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 10:50

  vitaliy_berdinskikh написав:
  change_pm написав: Україна - демократія, а не х.з. що!


Демократия кроме прав имеет ещё и обязанности. В часности обязанность платить по долгам.

Віталій, ти не правий! Тобто правий, але не зовсім (не треба плутати право на владу і економічну діяльність).

Я маю негативний досвід в сонячній енергетиці в Булгарії, де обіцяний дохід на інвестицію впав в рази через дії уряду. І відновлення доходу займає роки.

Чому уряду довелось "кинути" інвесторів? Чому? Тому що болгари вийшли на протести
через високу вартість сонячної електрики!
Тому уряду демократичної Болгарії довелось прислухатись до своїх громадян і послати лісом іноземних інветорів!

Ти давно бачив протести в демократичній Україні? Вас все влаштовує в ваших платіжках "ахметовим"? Якщо ні, то чому мовчим?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 10:51

  vitaliy_berdinskikh написав:Демократия кроме прав имеет ещё и обязанности. В часности обязанность платить по долгам.


Не путайте демократию с олигархократией, при которой права есть у олигархов, а обязанности платить у населения.

Принуждение людей покупать и платить завышенные цены без их добровольного желания - это насилие и нарушение права на свободу. Это называется диктатурой, рабством и т.п. Но никак не демократией.

Попытки называть демократией диктатуру олигархата похожи на копирование лозунгов Ангсоца:
Война — это мир
Свобода — это рабство
Незнание — сила
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 25 сер, 2020 11:09, всього редагувалось 1 раз.
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