Українців змусять сплатити борги за комуналку

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Амвросий написав:Не путайте демократию с олигархократией, при которой права есть у олигархов, а обязанности платить у населения.
Хз что такое олигархократия - словари такого слова не знают.
Речь о том платят ли олигархи за коммуналку вне обсуждаемой темы, тема как раз о том что население не платит за коммуналку и государство пробует эту проблему решить чтобы защитить бизнес занимающийся предоставлением коммунальных услуг.
Пролетарии (в худшем, первоначальном смысле этого слова) пытаются отправдаться сваливая вину на не платящих олигархов, вот прям как ты сейчас. Но если человек к примеру возьмет на базаре кусок свинины и не заплатит объясняя это тем что Ахметов тоже не платит - его в лучшем случае осудят за грабеж (по закону), в худшем побьют (по понятиям). И что характерно пролетарии врядли будут так же активно его оправдывать, разве что отдельные самые отпетые тихонечко буду сетовать что продавцы жадные как лица определенной национальности. Ну тоесь окажутся ещё и расистами.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh написав:Речь о том платят ли олигархи за коммуналку вне обсуждаемой темы, тема как раз о том что население не платит за коммуналку
Тоесть инными словами вы говорите, что допустимо ли рабство и насилие в целях личного обогащения - это "вне обсуждаемой темы". А тема о том что рабы не хотят работать на господина и кто-то пытается это решить жесткими наказаниями.
vitaliy_berdinskikh написав:проблему решить чтобы защитить бизнес занимающийся предоставлением коммунальных услуг.
Вы называйте вещи своими именами. Не "защитить бизнес", а помочь олигархической преступной монополии незаконно обогатится за счет населения, узаконивая вымогательство.
Реальный бизнес не занимается вымогательством, поэтому ему не нужна "помощь государства" в создании и поддержке монополии, навязывании дорогих "услуг" с целью искусственного формирования долга и выбивания долгов.
Таким "долговым бизнесом" занимаются только бандиты. Реальный бизнес занимается производством, поставками, предоставлением полезных населению услуг. И долги в реальном бизнесе редкость, потому что услуги и товары предоставляются по предоплате, по взаимоному желанию продавца и покупателя.
Нет денег - нет товара. И никакого долга не возникает.
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 25 сер, 2020 11:25, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий написав:Тоесть инными словами вы говорите, что допустимо ли рабство и насилие в целях личного обогащения
ХЗ каким боком оплата услуг - это рабство и насилие.
Пролетарии когда зарплату получают - это тоже рабство и насилие по отношению к работодателю? Ой, думаю врядли ты так считаешь.
Амвросий написав:Вы называйте вещи своими именами.
Я именно так вещи и называю.
Это у тебя оплата сделанной работы вдруг почему-то рабство.
Уже не помню по каким числам обычно платится аванс пролетариатам, скорей всего как раз сегодня-завтра. Дата когда каждый пролетарий может почуствовать себя рабовладельцем, если пользоваться твоим понятийным словарем.
К слову я тебе напомню: в коммунальных предприятиях большинство работников - такие же низкооплачиваемые пролетарии. И их задержки зарплаты как раз из-за того что другие пролетарии не хотят платить за электричество, воду или вывоз мусора.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh написав:ХЗ каким боком оплата услуг - это рабство и насилие.
А каким боком долги к оплате услуг? Нет оплаты - нет услуг. Откуда взяться долгам?
Долги и вымогательство - это чисто бандитский бизнес.
vitaliy_berdinskikh написав:Пролетарии когда зарплату получают - это тоже рабство и насилие по отношению к работодателю? Ой, думаю врядли ты так считаешь.
Что ты за чушь несешь. Если пролетарий пришел работать за зарплату добровольно, без принуждения, без запугивания, без угроз и т.п. в этом нет никакого рабства и насилия.
Рабство и насилие - это когда зарабатывают с помощью принуждения, насилия, запугивания. Где ты видишь принуждение и запугивание у пролетария получающего зарплату?
Амвросий написав:Это у тебя оплата сделанной работы вдруг почему-то рабство.
Эта "сделанная работа" по таким ценам мало кому нужна, многие не хотят её получать. Сделанная работа принудительно навязывается искусственно созданной монополией, чтобы у человека не было выбора, отказаться нельзя.
Например - не хочет человек получать отопление по такой цене, не нужна ему эта услуга. А его принуждают - должен платить. И альтернативные способы отопления тоже отрезают монополиями - электричество, газ и т.п.
Вот смотри, я тебе предоставил услуги по общению, ты должен заплатить за эти услуги 5000 долларов. Ты будешь платить? Или ты пролетарий, получивший услугу и не желающий за неё платить?
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 25 сер, 2020 11:52, всього редагувалось 1 раз.
vitaliy_berdinskikh написав:К слову я тебе напомню: в коммунальных предприятиях большинство работников - такие же низкооплачиваемые пролетарии. И их задержки зарплаты как раз из-за того что другие пролетарии не хотят платить за электричество, воду или вывоз мусора.
У рабовладельцев рабы - это те-же низкооплачиваемые пролетарии. Они много работают на хозяина, но мало за это получают. Так что ты предлагаешь помогать рабовладельцам государственными субсидиями? Предлагаешь дать право рабовладельцам навешивать долги на других людей, делая из них новых рабов?
Твоя философия рабства и бандитизма ущербна и ведет к разрухе и нищите.
Люди свободные личности. Отношения должны строиться на условиях свободного рынка, добробовльно, без принуждения и запугивания. А не на основе олигархической монополии, запугивания и вымогательства, которые ты предлагаешь.