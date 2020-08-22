Українців змусять сплатити борги за комуналку

Додано: Вів 25 сер, 2020 11:43

vitaliy_berdinskikh написав: ХЗ каким боком оплата услуг - это рабство и насилие. ХЗ каким боком оплата услуг - это рабство и насилие.

vitaliy_berdinskikh написав: Пролетарии когда зарплату получают - это тоже рабство и насилие по отношению к работодателю? Ой, думаю врядли ты так считаешь. Пролетарии когда зарплату получают - это тоже рабство и насилие по отношению к работодателю? Ой, думаю врядли ты так считаешь.

Амвросий написав: Это у тебя оплата сделанной работы вдруг почему-то рабство.

Это у тебя оплата сделанной работы вдруг почему-то рабство.

А каким боком долги к оплате услуг? Нет оплаты - нет услуг. Откуда взяться долгам?Долги и вымогательство - это чисто бандитский бизнес.Что ты за чушь несешь. Если пролетарий пришел работать за зарплату добровольно, без принуждения, без запугивания, без угроз и т.п. в этом нет никакого рабства и насилия.Рабство и насилие - это когда зарабатывают с помощью принуждения, насилия, запугивания. Где ты видишь принуждение и запугивание у пролетария получающего зарплату?Эта "сделанная работа" по таким ценам мало кому нужна, многие не хотят её получать. Сделанная работа принудительно навязывается искусственно созданной монополией, чтобы у человека не было выбора, отказаться нельзя.Например - не хочет человек получать отопление по такой цене, не нужна ему эта услуга. А его принуждают - должен платить. И альтернативные способы отопления тоже отрезают монополиями - электричество, газ и т.п.Вот смотри, я тебе предоставил услуги по общению, ты должен заплатить за эти услуги 5000 долларов. Ты будешь платить? Или ты пролетарий, получивший услугу и не желающий за неё платить?