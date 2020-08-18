Українців змусять сплатити борги за комуналку

Додано: Вів 25 сер, 2020 11:52

vitaliy_berdinskikh написав: К слову я тебе напомню: в коммунальных предприятиях большинство работников - такие же низкооплачиваемые пролетарии. К слову я тебе напомню: в коммунальных предприятиях большинство работников - такие же низкооплачиваемые пролетарии.

vitaliy_berdinskikh написав: И их задержки зарплаты как раз из-за того что другие пролетарии не хотят платить за электричество, воду или вывоз мусора. И их задержки зарплаты как раз из-за того что другие пролетарии не хотят платить за электричество, воду или вывоз мусора.

У рабовладельцев рабы - это те-же низкооплачиваемые пролетарии. Они много работают на хозяина, но мало за это получают. Так что ты предлагаешь помогать рабовладельцам государственными субсидиями? Предлагаешь дать право рабовладельцам навешивать долги на других людей, делая из них новых рабов?Их задержки зарплаты из-за того, что они поддерживают тех кто им задерживает зарплаты и заставляет работать в жутких условиях. Они продолжают на них работать, значит это их устраивает.Задерживают зарплату - уволился и ищи другую работу. Но нет они работают на тех кто ворует миллиарды, задерживает зарплаты и заставляет работать в жутких условиях. Может их запугивают и шантажом удерживают на такой работе, но в любом случае покупатели услуг к этим взаимоотношениям никакого отношения не имеют.И не надо тут сваливать вину на покупателей услуг. Мол покупатели не хотят покупать сверхдорогие услуги и потому виноваты в том что не доплачивают тем кто вкалывает за пайку на олигархов в рабских условиях.Подобное сваливание вины подобно актеру, который ругает своих зрителей, за то что он им не нравится и они не хотят покупать на него билеты. И предлагает для решения вопроса ввести закон принуждающий всех раз в неделю покупать билеты в театр на этого актера. А из тех кто уклоняется от покупки билетов выбивать долги.У тебя виноват не тот кто работает в рабских условиях и ничего не хочет менять, а окружающие, которые не хотят кому-то платить.Твоя философия рабства и бандитизма ущербна и ведет к разрухе и нищите.Люди свободные личности. Отношения должны строиться на условиях свободного рынка, добробовльно, без принуждения и запугивания. А не на основе олигархической монополии, запугивания и вымогательства, которые ты предлагаешь.