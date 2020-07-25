RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
50% квартир у новобудовах
купуються для інвестування -...

50% квартир у новобудовах купуються для інвестування -...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 12:57

50% квартир у новобудовах купуються для інвестування -...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо зважити тенденцію по ринку нерухомості, то приблизно 50% квартир в новобудовах купуються для інвестування.

Дивися повний текст 50% квартир у новобудовах купуються для інвестування - експерт.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89944
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 12:57

Лето всегда мертвый сезон, и в прошлом году не особо покупали в этот период. А сейчас после 3 месяцев проcтоя спрос накопился. Пошли просмотры вторички и на июль вышли на сделки, еще и отпускной август поджимал. Те небольшие однушки на первичке, что скупают инвесторы, ни для себя ни для детей не подойдут. Но они статистику делают.
И есть квартиры в промках, которые сейчас не сильно нравятся, но растут в цене (статья на эту тему). Жить там сейчас не комфортно, и перепродать выгодно пока некому(их покупатель еще больше комфорт любит). Но цена растет по мере обновления района. Когда район станет полноценным - естественно тогда он будет нравится всем, но жить в нем смогут уже не все. Вот и делают ремонт, чтобы не простаивали до выгодной продажи, сдавая этот период. Или сами заедут.
RO41m
 
Повідомлень: 19
З нами з: 02.08.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки коштує квадратний метр житла в новобудовах Києва...
R2 » Вів 11 сер, 2020 01:31
1 152
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 сер, 2020 01:31
Proofy
Податок на оренду квартир рахуватимуть по-новому: що... 1, 2, 3
R2 » Чет 30 лип, 2020 13:39
23 1544
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 лип, 2020 21:53
Тракторист
Мешканці квартир платять за обслуговування прибудинкової...
R2 » Суб 25 лип, 2020 12:06
3 659
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 лип, 2020 20:09
shapo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.