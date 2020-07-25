Якщо зважити тенденцію по ринку нерухомості, то приблизно 50% квартир в новобудовах купуються для інвестування.
Дивися повний текст 50% квартир у новобудовах купуються для інвестування - експерт.
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Додано: Пон 24 сер, 2020 12:57
50% квартир у новобудовах купуються для інвестування -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 50% квартир у новобудовах купуються для інвестування - експерт.
Додано: Пон 24 сер, 2020 12:57
Лето всегда мертвый сезон, и в прошлом году не особо покупали в этот период. А сейчас после 3 месяцев проcтоя спрос накопился. Пошли просмотры вторички и на июль вышли на сделки, еще и отпускной август поджимал. Те небольшие однушки на первичке, что скупают инвесторы, ни для себя ни для детей не подойдут. Но они статистику делают.
И есть квартиры в промках, которые сейчас не сильно нравятся, но растут в цене (
Додано: Пон 24 сер, 2020 15:33
Re: 50% квартир у новобудовах купуються для інвестування -..
А можно подробнее об полноценном районе и неполноценном (промка). Вот взять допустим локации Медовый 1-3, Оранж или Урловский 1-2. В какие сроки в этих районах появятся: тротуары, освещение, дороги, государственные школы, дет-сады, поликлиники, общ. транспорт?
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