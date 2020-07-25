50% квартир у новобудовах купуються для інвестування -...

Додано: Пон 24 сер, 2020 12:57

Лето всегда мертвый сезон, и в прошлом году не особо покупали в этот период. А сейчас после 3 месяцев проcтоя спрос накопился. Пошли просмотры вторички и на июль вышли на сделки, еще и отпускной август поджимал. Те небольшие однушки на первичке, что скупают инвесторы, ни для себя ни для детей не подойдут. Но они статистику делают.И есть квартиры в промках, которые сейчас не сильно нравятся, но растут в цене (). Жить там сейчас не комфортно, и перепродать выгодно пока некому(их покупатель еще больше комфорт любит). Но цена растет по мере обновления района. Когда район станет полноценным - естественно тогда он будет нравится всем, но жить в нем смогут уже не все. Вот и делают ремонт, чтобы не простаивали до выгодной продажи, сдавая этот период. Или сами заедут.