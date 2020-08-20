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Дивися повний текст День Незалежності України. Що ми наробили?.
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Додано: Пон 24 сер, 2020 13:12
День Незалежності України. Що ми наробили?
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст День Незалежності України. Що ми наробили?.
Додано: Пон 24 сер, 2020 13:57
Собственно, к Украине можно отнести попытку выпуска гривны, разве что.
В остальном натянули сову на глобус
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