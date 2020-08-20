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День Незалежності
України. Що ми наробили?

День Незалежності України. Що ми наробили?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 13:12

День Незалежності України. Що ми наробили?

Пропонуємо до обговорення:
Хочемо поділитися з вами найбільш значущими та цінними досягненнями рідної держави.

Дивися повний текст День Незалежності України. Що ми наробили?.
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Собственно, к Украине можно отнести попытку выпуска гривны, разве что.
В остальном натянули сову на глобус
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 14:33

если уже начали вспоминать про достижения УССР, то тогда стоило бы вспомнить и о Чернобыле. Или это проклятый совок, а вот мрия - это заслуга только Украины?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
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