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Дивися повний текст День Незалежності України. Що ми наробили?.
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Додано: Пон 24 сер, 2020 13:12
День Незалежності України. Що ми наробили?
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст День Незалежності України. Що ми наробили?.
Додано: Пон 24 сер, 2020 13:57
Собственно, к Украине можно отнести попытку выпуска гривны, разве что.
В остальном натянули сову на глобус
Додано: Пон 24 сер, 2020 16:43
Re: День Незалежності України. Що ми наробили?
Глобус наш - кого хотим, того и натягиваем)))
Додано: Пон 24 сер, 2020 17:43
Re: День Незалежності України. Що ми наробили?
это все достижению людей живших на этой територии как бы она не называлась, сейчас это Украина значит и достижения наши, достигнуты нашимы мамами папапами и дедушками бабушками, а то что был другой строй это не отнимает заслуги
украинцев
Додано: Пон 24 сер, 2020 17:49
А ваш сайт сильно гордится своей цензурой? Когда вы удаляете сообщения относительно экономической статистики 1990 года по Украине? Хотя, вероятно, для вас Украина существует с 1991 г, не подумал.
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