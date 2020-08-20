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роки незалежності України...

Головні економічні події за роки незалежності України...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 14:37

Головні економічні події за роки незалежності України...

Пропонуємо до обговорення:
У День незалежності редакція Finance.ua вибрала найважливіші фінансові події, які відбулися в епоху новітньої історії України.

Дивися повний текст Головні економічні події за роки незалежності України (інфографіка).
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Если кратко-90е ж*** беспросветная, 2000е-прояснение, 2010е-дабллжопа. Вот такая краткая финансовая история Украины.
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Історія деградації та занепаду
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