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Майнові податки слід сплатити до 1 вересня, – ДПС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 сер, 2020 15:05
Пропонуємо до обговорення:
Обчислення сум майнових податків здійснюється контролюючими органами.
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Додано: Пон 24 сер, 2020 15:05
А якщо не надійшло податкове повідомлення ? Хто винен та що робити ?
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