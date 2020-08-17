RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Майнові податки слід
сплатити до 1 вересня, – ДПС

Майнові податки слід сплатити до 1 вересня, – ДПС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 15:05

Майнові податки слід сплатити до 1 вересня, – ДПС

Пропонуємо до обговорення:
Обчислення сум майнових податків здійснюється контролюючими органами.

Дивися повний текст Майнові податки слід сплатити до 1 вересня, – ДПС.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89946
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 15:05

А якщо не надійшло податкове повідомлення ? Хто винен та що робити ?
maxprofit
 
Повідомлень: 997
З нами з: 19.11.08
Подякував: 1123 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українців змусять сплатити борги за комуналку
R2 » Пон 24 сер, 2020 10:36
5 154
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 сер, 2020 13:52
straponesa
В Україні через кілька тижнів виростуть податки для...
R2 » Суб 22 сер, 2020 16:06
1 109
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 сер, 2020 16:06
freeze
З 1 вересня ДПС відновить трудові перевірки щодо зарплат...
R2 » Пон 17 сер, 2020 10:58
4 249
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 сер, 2020 20:44
swan forever

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.