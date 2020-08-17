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Які іномарки найчастіше
купують українці

Які іномарки найчастіше купують українці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 17:06

Які іномарки найчастіше купують українці

Пропонуємо до обговорення:
У січні-червні 2020 року Україна імпортувала 193,5 тис. легкових авто - на 36% менше, ніж за аналогічний період торік.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 17:06

Хороший стёб! Вы какую машину хотите? Б.У.
astatempo
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