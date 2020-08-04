Документ не є розрахунковим при відсутності в ньому хоча б одного з обов’язкових реквізитів, а також недотримання сфери його призначення.
Дивися повний текст Кого оштрафують за фіскальний чек без обов’язкових реквізитів.
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Додано: Пон 24 сер, 2020 18:14
Кого оштрафують за фіскальний чек без обов’язкових...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кого оштрафують за фіскальний чек без обов’язкових реквізитів.
Додано: Пон 24 сер, 2020 18:14
Не мешало бы указать, какие реквизиты являются обязательными. Например, иногда выдают чек без указания товара. Это нарушение или нет?
Додано: Вів 25 сер, 2020 10:10
Додано: Вів 25 сер, 2020 13:36
_hunter
Я неспроста задал вопрос. Недалеко от моего дома есть два магазинчика, в которых упорно выдают чек только о сумме оплаты кредиткой, без указания товара. На мои замечания о необходимости фискального чека, продавцы советовали не покупать в их магазине, если что-то не нравится. Я придерживаюсь совета, но любопытно, откуда такая наглость.
Додано: Вів 25 сер, 2020 13:41
Пока никакого "неспроста" не увидел: в том магазинчике вообще не выдают _фискальный_ чек.
Откуда наглость? -- давно проверок из налоговой не было, видать.
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