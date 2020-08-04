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Кого оштрафують за фіскальний
чек без обов’язкових...

Кого оштрафують за фіскальний чек без обов’язкових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 18:14

Кого оштрафують за фіскальний чек без обов’язкових...

Пропонуємо до обговорення:
Документ не є розрахунковим при відсутності в ньому хоча б одного з обов’язкових реквізитів, а також недотримання сфери його призначення.

Дивися повний текст Кого оштрафують за фіскальний чек без обов’язкових реквізитів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 18:14

Не мешало бы указать, какие реквизиты являются обязательными. Например, иногда выдают чек без указания товара. Это нарушение или нет?
avk
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 10:10

  avk написав:Не мешало бы указать, какие реквизиты являются обязательными. Например, иногда выдают чек без указания товара. Это нарушение или нет?

За 1 минуту ищется, если действительно интересно.
Естественно.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 13:36

_hunter
Я неспроста задал вопрос. Недалеко от моего дома есть два магазинчика, в которых упорно выдают чек только о сумме оплаты кредиткой, без указания товара. На мои замечания о необходимости фискального чека, продавцы советовали не покупать в их магазине, если что-то не нравится. Я придерживаюсь совета, но любопытно, откуда такая наглость.
avk
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 13:41

  avk написав:_hunter
Я неспроста задал вопрос. Недалеко от моего дома есть два магазинчика, в которых упорно выдают чек только о сумме оплаты кредиткой, без указания товара. На мои замечания о необходимости фискального чека, продавцы советовали не покупать в их магазине, если что-то не нравится. Я придерживаюсь совета, но любопытно, откуда такая наглость.

Пока никакого "неспроста" не увидел: в том магазинчике вообще не выдают _фискальный_ чек.
Откуда наглость? -- давно проверок из налоговой не было, видать.
_hunter
 
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