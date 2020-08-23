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Скільки коштують найдешевші
вживані авто в Україні

Скільки коштують найдешевші вживані авто в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 18:25

Скільки коштують найдешевші вживані авто в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Українці готові розлучитися з автомобілем лише за достатню суму.

Дивися повний текст Скільки коштують найдешевші вживані авто в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 18:26

Пробіг 300тис на Пасаті Б3 - ну-ну, там вже відмотали певно з пів мільйона. Моєму Б7 ще 10 років нема а вже 260 тисяч намотав. Хоча винятки бувають, знаю одного індивіда, що купив нове авто у 2006му і станом на сьогодні проїхав менше 40 тисяч :-)
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 18:30

а сколько нужно платить налога в год на автомобиль евро 300??
grig90vic
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 18:30

а ссылки ГДЕ ? я бы взял что-то из вашего списка - но ссылок нету :)
yama
 
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