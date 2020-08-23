Українці готові розлучитися з автомобілем лише за достатню суму.
Дивися повний текст Скільки коштують найдешевші вживані авто в Україні.
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Додано: Пон 24 сер, 2020 18:25
Скільки коштують найдешевші вживані авто в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки коштують найдешевші вживані авто в Україні.
Додано: Пон 24 сер, 2020 18:26
Пробіг 300тис на Пасаті Б3 - ну-ну, там вже відмотали певно з пів мільйона. Моєму Б7 ще 10 років нема а вже 260 тисяч намотав. Хоча винятки бувають, знаю одного індивіда, що купив нове авто у 2006му і станом на сьогодні проїхав менше 40 тисяч :-)
Додано: Пон 24 сер, 2020 20:05
Ну от бачите, самі приклад навели, що кожен проїжджає різну відстань за рік.
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