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Скільки коштують найдешевші
вживані авто в Україні

Скільки коштують найдешевші вживані авто в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 18:25

Скільки коштують найдешевші вживані авто в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Українці готові розлучитися з автомобілем лише за достатню суму.

Дивися повний текст Скільки коштують найдешевші вживані авто в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 18:26

Пробіг 300тис на Пасаті Б3 - ну-ну, там вже відмотали певно з пів мільйона. Моєму Б7 ще 10 років нема а вже 260 тисяч намотав. Хоча винятки бувають, знаю одного індивіда, що купив нове авто у 2006му і станом на сьогодні проїхав менше 40 тисяч :-)
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 18:30

а сколько нужно платить налога в год на автомобиль евро 300??
grig90vic
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 18:30

а ссылки ГДЕ ? я бы взял что-то из вашего списка - но ссылок нету :)
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 20:05

  Taras Rudko написав:Пробіг 300тис на Пасаті Б3 - ну-ну, там вже відмотали певно з пів мільйона. Моєму Б7 ще 10 років нема а вже 260 тисяч намотав. Хоча винятки бувають, знаю одного індивіда, що купив нове авто у 2006му і станом на сьогодні проїхав менше 40 тисяч :-)

Ну от бачите, самі приклад навели, що кожен проїжджає різну відстань за рік.
0mage0
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 20:27

  Taras Rudko написав:Пробіг 300тис на Пасаті Б3 - ну-ну, там вже відмотали певно з пів мільйона. Моєму Б7 ще 10 років нема а вже 260 тисяч намотав. Хоча винятки бувають, знаю одного індивіда, що купив нове авто у 2006му і станом на сьогодні проїхав менше 40 тисяч :-)

У меня 8-10 тыс. в год пробег. Но насчет смотанных пол-миллиона - согласен.
Машины за 300 евро из Германии - это явно какой-то убитый хлам, который только на утилизацию или в Украину можно спихнуть. Авто в нормальном состоянии там и стоят не копейки.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 09:24

Утверждая не высокую цену на б/у авто,автор явно лукавит. Да в ФРГ можно купить авто в пристойном состоянии и за 200 евро,но ПОЧЕМУ АВТОР УШЕЛ ОТ .....платы за парковку, страховки, НАЛОГ на "АВТОГРЯЗЬ" и зарплаты европейцев. Средняя - это 1500 ЕВРО. Почему не сообщить АбЫвателю,что авто в ЕУРОПЕ( как и жилье) - это РОСКОШЬ,в то время,как у НАС - ЭТО СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ......и уже давно....
ttt2022
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 10:47

Так и шо, автомобили в Украине дороже чем в Европе и даже чем в России только потому что никто не хочет дешевле продавать? :D
ivanovych_147
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