Українці готові розлучитися з автомобілем лише за достатню суму.
Дивися повний текст Скільки коштують найдешевші вживані авто в Україні.
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Додано: Пон 24 сер, 2020 18:25
Скільки коштують найдешевші вживані авто в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки коштують найдешевші вживані авто в Україні.
Додано: Пон 24 сер, 2020 18:26
Пробіг 300тис на Пасаті Б3 - ну-ну, там вже відмотали певно з пів мільйона. Моєму Б7 ще 10 років нема а вже 260 тисяч намотав. Хоча винятки бувають, знаю одного індивіда, що купив нове авто у 2006му і станом на сьогодні проїхав менше 40 тисяч :-)
Додано: Пон 24 сер, 2020 20:05
Ну от бачите, самі приклад навели, що кожен проїжджає різну відстань за рік.
Додано: Пон 24 сер, 2020 20:27
У меня 8-10 тыс. в год пробег. Но насчет смотанных пол-миллиона - согласен.
Машины за 300 евро из Германии - это явно какой-то убитый хлам, который только на утилизацию или в Украину можно спихнуть. Авто в нормальном состоянии там и стоят не копейки.
Додано: Вів 25 сер, 2020 09:24
Утверждая не высокую цену на б/у авто,автор явно лукавит. Да в ФРГ можно купить авто в пристойном состоянии и за 200 евро,но ПОЧЕМУ АВТОР УШЕЛ ОТ .....платы за парковку, страховки, НАЛОГ на "АВТОГРЯЗЬ" и зарплаты европейцев. Средняя - это 1500 ЕВРО. Почему не сообщить АбЫвателю,что авто в ЕУРОПЕ( как и жилье) - это РОСКОШЬ,в то время,как у НАС - ЭТО СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ......и уже давно....
Додано: Вів 25 сер, 2020 10:47
Так и шо, автомобили в Украине дороже чем в Европе и даже чем в России только потому что никто не хочет дешевле продавать?
Додано: Вів 25 сер, 2020 13:37
То-то замки во Франции, острова в Италии, улицы в Лондоне, сёла в Испании,....
- Скупили бедствующие украинцы.
Турки даже подзаконный акт приняли запрещающий продавать дома на побережье Чёрного моря.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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