Скільки коштують найдешевші вживані авто в Україні

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 сер, 2020 19:02
Парадокс ,багатша країна дешевші авто.бідна країна дорогі авто,а ще можна поговорити про дороги і про те як вони впливають на технічний стан автомобілів
Додано: Сер 26 сер, 2020 11:27
Какой нафиг налог на авто в Европе??? Пишет это тот, кто со своего Урюпинска не выезжал, и считает, что Таврия тоже авто! А 3 года прожил в Польше, про налог на авто, впервые слышу! Страховка, да, есть и зависит от стажа, марки авто, объема двигателя и т.д.
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