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Скільки коштують найдешевші
вживані авто в Україні

Скільки коштують найдешевші вживані авто в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 19:02

Парадокс ,багатша країна дешевші авто.бідна країна дорогі авто,а ще можна поговорити про дороги і про те як вони впливають на технічний стан автомобілів
gutakstepan
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 21:33

В Україні просто люди голодні на гроші.
Готові бумагою вдаватись.
prilenska1990
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 11:27

Какой нафиг налог на авто в Европе??? Пишет это тот, кто со своего Урюпинска не выезжал, и считает, что Таврия тоже авто! А 3 года прожил в Польше, про налог на авто, впервые слышу! Страховка, да, есть и зависит от стажа, марки авто, объема двигателя и т.д.
denfender
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