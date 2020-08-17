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Hyundai представив «спортивну»
версію Elantra (фото)

Hyundai представив «спортивну» версію Elantra (фото)
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 21:25

Hyundai представив «спортивну» версію Elantra (фото)

Пропонуємо до обговорення:
У сімействі Hyundai Elantra з'явилася «спортивна» версія з приставкою N Line. Від стандартного седана її відрізняє характерний для лінійки N декор, особливі настройки підвіски і потужніший двигун.

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