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ТОП-10 автомобілів, які найбільше купують у світі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 сер, 2020 22:19
Пропонуємо до обговорення:
Дев'ять з десяти автомобілів, що потрапили в рейтинг машин, які найбільше купують - японські моделі.
Дивися повний текст ТОП-10 автомобілів, які найбільше купують у світі
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