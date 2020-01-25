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ТОП-10 автомобілів, які
найбільше купують у світі

ТОП-10 автомобілів, які найбільше купують у світі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 22:19

ТОП-10 автомобілів, які найбільше купують у світі

Пропонуємо до обговорення:
Дев'ять з десяти автомобілів, що потрапили в рейтинг машин, які найбільше купують - японські моделі.

Дивися повний текст ТОП-10 автомобілів, які найбільше купують у світі.
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