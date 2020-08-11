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МВФ планує продовжити
співпрацю з Україною

МВФ планує продовжити співпрацю з Україною
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 23:18

МВФ планує продовжити співпрацю з Україною

Пропонуємо до обговорення:
Постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив, що Фонд має намір продовжувати співпрацю з нашою державою за програмою stand-by.

Дивися повний текст МВФ планує продовжити співпрацю з Україною.
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 23:18

39 лет с протянутой рукой. В этой стране ничего не меняется!
straponesa
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