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МВФ планує продовжити співпрацю з Україною
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 сер, 2020 23:18
Пропонуємо до обговорення:
Постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив, що Фонд має намір продовжувати співпрацю з нашою державою за програмою stand-by.
Дивися повний текст МВФ планує продовжити співпрацю з Україною
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Додано: Пон 24 сер, 2020 23:18
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