Постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив, що Фонд має намір продовжувати співпрацю з нашою державою за програмою stand-by.
Дивися повний текст МВФ планує продовжити співпрацю з Україною.
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Додано: Пон 24 сер, 2020 23:18
МВФ планує продовжити співпрацю з Україною
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Дивися повний текст МВФ планує продовжити співпрацю з Україною.
Додано: Вів 25 сер, 2020 00:03
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