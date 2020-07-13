RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Штрафи та заборона на виїзд
із країни: як планують...

Штрафи та заборона на виїзд із країни: як планують...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 11:46

Штрафи та заборона на виїзд із країни: як планують...

Пропонуємо до обговорення:
В парламенті зареєстрували законопроєкт, що пропонує провести загальну реструпочактуризацію боргів за ЖКП.

Дивися повний текст Штрафи та заборона на виїзд із країни: як планують стягувати борги за комуналку.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89952
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 11:47

Сколько можно постить одну и туже новость) и вообще то карантин)
l4567
 
Повідомлень: 140
З нами з: 10.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Боржникам за комуналку пропонують збільшити штрафи -... 1, 2, 3, 4
R2 » Вів 18 сер, 2020 09:29
38 1938
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 сер, 2020 23:42
leaddm
Як розвинуті країни отримують низькі облікові ставки -...
R2 » Сер 12 сер, 2020 23:21
2 158
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 сер, 2020 04:11
moveton
У МОЗ планують з 1 вересня підвищити зарплати медикам
R2 » Пон 13 лип, 2020 19:07
3 294
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 сер, 2020 22:21
kovalyana71

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.