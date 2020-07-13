В парламенті зареєстрували законопроєкт, що пропонує провести загальну реструпочактуризацію боргів за ЖКП.
Дивися повний текст Штрафи та заборона на виїзд із країни: як планують стягувати борги за комуналку.
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Додано: Вів 25 сер, 2020 11:46
Штрафи та заборона на виїзд із країни: як планують...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Штрафи та заборона на виїзд із країни: як планують стягувати борги за комуналку.
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