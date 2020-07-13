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Штрафи та заборона на виїзд із країни: як планують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 сер, 2020 11:46
Пропонуємо до обговорення:
В парламенті зареєстрували законопроєкт, що пропонує провести загальну реструпочактуризацію боргів за ЖКП.
Дивися повний текст Штрафи та заборона на виїзд із країни: як планують стягувати борги за комуналку
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Додано: Вів 25 сер, 2020 11:47
Сколько можно постить одну и туже новость) и вообще то карантин)
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