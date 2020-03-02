Верховна Рада схвалила законопроект №3963.
Дивися повний текст ВР підняла українцям мінімалку до 5 тис. грн.
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Додано: Вів 25 сер, 2020 12:27
ВР підняла українцям мінімалку до 5 тис. грн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ВР підняла українцям мінімалку до 5 тис. грн.
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