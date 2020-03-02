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ВР підняла українцям
мінімалку до 5 тис. грн

ВР підняла українцям мінімалку до 5 тис. грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 12:27

ВР підняла українцям мінімалку до 5 тис. грн

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада схвалила законопроект №3963.

Дивися повний текст ВР підняла українцям мінімалку до 5 тис. грн.
R2
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+277 грн мощно. Так держать.
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 13:25

Шариковы в восторге
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 13:46

По словам президента!!! Всем снять шляпы перед экспертом. И, соответственно, вся фракция плюс ОПЗЖ дружно проголосовали "за". Надеются, что народ оценит эту инициативу (в смысле аферу) на выборах.
yevgenant
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 20:28

Бюджетников по-любому нахлобучат. Увеличение ставок при сохранении фонда ЗП, как вариант.
А вот ФЛП деваться некуда - будут ЕСВ платить больше по-любому. По-моему, на 90% для этого и поднимается минималка.
Direct
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 20:47

цены на продукты выросли на 5%. И повышение минималки тоже на 5%. Тоесть тот у кого зарплата от минималки зависела ничего не выиграл. А вот для остальных цены выросли, а зарплата осталась прежней. Ну и повышение налогов, что еще больше скажется на кошельке населения.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 21:41

  Амвросий написав:цены на продукты выросли на 5%. И повышение минималки тоже на 5%. Тоесть тот у кого зарплата от минималки зависела ничего не выиграл. А вот для остальных цены выросли, а зарплата осталась прежней. Ну и повышение налогов, что еще больше скажется на кошельке населения.

Здесь еще кто-то говорит о населении? Это всего лишь ресурс.
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ruvex
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