Верховна Рада схвалила законопроект №3963.
Дивися повний текст ВР підняла українцям мінімалку до 5 тис. грн.
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Додано: Вів 25 сер, 2020 12:27
ВР підняла українцям мінімалку до 5 тис. грн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ВР підняла українцям мінімалку до 5 тис. грн.
Додано: Вів 25 сер, 2020 13:46
По словам президента!!! Всем снять шляпы перед экспертом. И, соответственно, вся фракция плюс ОПЗЖ дружно проголосовали "за". Надеются, что народ оценит эту инициативу (в смысле аферу) на выборах.
Додано: Вів 25 сер, 2020 20:28
Бюджетников по-любому нахлобучат. Увеличение ставок при сохранении фонда ЗП, как вариант.
А вот ФЛП деваться некуда - будут ЕСВ платить больше по-любому. По-моему, на 90% для этого и поднимается минималка.
Додано: Вів 25 сер, 2020 20:47
цены на продукты выросли на 5%. И повышение минималки тоже на 5%. Тоесть тот у кого зарплата от минималки зависела ничего не выиграл. А вот для остальных цены выросли, а зарплата осталась прежней. Ну и повышение налогов, что еще больше скажется на кошельке населения.
Додано: Вів 25 сер, 2020 21:41
Здесь еще кто-то говорит о населении? Это всего лишь ресурс.
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Додано: Вів 25 сер, 2020 23:49
Re: ВР підняла українцям мінімалку до 5 тис. грн
Молодцы! Хоть что-то верно делают. Только повышение медленное. Этапы нужно сокращать по времени. Кроме плюсов для экономики повышение минималки до +- 7000 грн(читай очередной вывод из тени) ничего не несёт. Бред про инфляцию, "все это ляжет на карманы населения", "все равно люди этого не ощутят" и прочее "всепропало" оставим за скобками.
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