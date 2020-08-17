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ВР підняла українцям мінімалку до 5 тис. грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 сер, 2020 11:05
Минималка в Киеве и в Жмеринке с населением 1000 человек не может быть одинаковой.
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Додано: Сер 26 сер, 2020 11:08
Ну нормально, налоги повышают, которые пляшут от минималки.
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Додано: Сер 26 сер, 2020 11:10
yevgenant написав:
По словам президента!!! Всем снять шляпы перед экспертом. И, соответственно, вся фракция плюс ОПЗЖ дружно проголосовали "за". Надеются, что народ оценит эту инициативу (в смысле аферу) на выборах.
Чем это плохо для народа?
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