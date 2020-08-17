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ВР підняла українцям
мінімалку до 5 тис. грн

ВР підняла українцям мінімалку до 5 тис. грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 11:05

Минималка в Киеве и в Жмеринке с населением 1000 человек не может быть одинаковой.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 11:08

Ну нормально, налоги повышают, которые пляшут от минималки.
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 11:10

  yevgenant написав:По словам президента!!! Всем снять шляпы перед экспертом. И, соответственно, вся фракция плюс ОПЗЖ дружно проголосовали "за". Надеются, что народ оценит эту инициативу (в смысле аферу) на выборах.


Чем это плохо для народа?
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 12:50

  Lion+ написав:Чем это плохо для народа?


viewtopic.php?p=5038029#p5038029
papchik
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 13:28

Задача таких повышений лишь одна - собрать больше налогов, в том числе в дырявый Пенсионный фонд (дефицит около 160 млрд грн).
Если бы цель была иной, например вывести из тени зарплаты, тогда б одновременно с повышением минималки снижали бы ставки ЕСВ (22%) и НДФЛ (18%).
fishman
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 13:29

Lion+
А чем плохо ехать в запорожце 250 км/ч? Быстрее ведь приедешь... только не все доедут. В Украине должны сперва появиться производства с высокой добавленной стоимостью. Если просто добавить стоимость на товар старого производства, то он станет не конкурентен.
К примеру, в этом году яблоки стали стоить ощутимо дороже. Ведь зарплата, топливо, и много других "справедливых" факторов поднимают цену. Но вот бананы наоборот подешевели и.... я практически перестал употреблять покупные яблоки в пользу бананов. Как думаете, сможет фермер-яблочник заплатить себе повышенную зарплату при таком раскладе?
Слово "справедливых" я взял в кавычки потому, справедливость понятие синтетическое и никому нет до нее дела, когда человек озабочен собственным выживанием.
И еще... когда привозные продукты становятся дешевле, чем местные - это означает, что или в стране мощная конкурентаная экспортная отрасль (приток инвестиций), или скоро доллар ту зе муун и в долларовом эквиваленте минимальная зарплата снова окажется мизерной. Так еще и экономику потрясет шок и кризис неплатежей.
konsts1174
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 13:36

Rainbow
Да, минималка в Жмеринке должна быть выше, чем в Киеве ведь коммуналка и продукты там дороже (логистика дороже). Но пока зарплаты распределяются с точностью до наоборот - пусть будет одинаковая минималка... как компромиссный вариант и самый дешевый в управлении.
konsts1174
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 13:54

Re: ВР підняла українцям мінімалку до 5 тис. грн

  konsts1174 написав:Да, минималка в Жмеринке должна быть выше, чем в Киеве ведь коммуналка и продукты там дороже (логистика дороже).
В Киеве выращивают пшеницу, коров и свиней которых потом везут в Жмеринку? В Киеве добывают газ который потом по трубам гонят в Жмеринку?
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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  #<12
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