ВР підняла українцям мінімалку до 5 тис. грн

Додано: Сер 26 сер, 2020 13:29

Lion+

А чем плохо ехать в запорожце 250 км/ч? Быстрее ведь приедешь... только не все доедут. В Украине должны сперва появиться производства с высокой добавленной стоимостью. Если просто добавить стоимость на товар старого производства, то он станет не конкурентен.

К примеру, в этом году яблоки стали стоить ощутимо дороже. Ведь зарплата, топливо, и много других "справедливых" факторов поднимают цену. Но вот бананы наоборот подешевели и.... я практически перестал употреблять покупные яблоки в пользу бананов. Как думаете, сможет фермер-яблочник заплатить себе повышенную зарплату при таком раскладе?

Слово "справедливых" я взял в кавычки потому, справедливость понятие синтетическое и никому нет до нее дела, когда человек озабочен собственным выживанием.

И еще... когда привозные продукты становятся дешевле, чем местные - это означает, что или в стране мощная конкурентаная экспортная отрасль (приток инвестиций), или скоро доллар ту зе муун и в долларовом эквиваленте минимальная зарплата снова окажется мизерной. Так еще и экономику потрясет шок и кризис неплатежей.