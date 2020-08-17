ВР підняла українцям мінімалку до 5 тис. грн

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Додано: Сер 26 сер, 2020 11:05
Минималка в Киеве и в Жмеринке с населением 1000 человек не может быть одинаковой.
Додано: Сер 26 сер, 2020 11:10
Додано: Сер 26 сер, 2020 12:50
viewtopic.php?p=5038029#p5038029
Додано: Сер 26 сер, 2020 13:28
Задача таких повышений лишь одна - собрать больше налогов, в том числе в дырявый Пенсионный фонд (дефицит около 160 млрд грн).
Если бы цель была иной, например вывести из тени зарплаты, тогда б одновременно с повышением минималки снижали бы ставки ЕСВ (22%) и НДФЛ (18%).
Додано: Сер 26 сер, 2020 13:29
Lion+
А чем плохо ехать в запорожце 250 км/ч? Быстрее ведь приедешь... только не все доедут. В Украине должны сперва появиться производства с высокой добавленной стоимостью. Если просто добавить стоимость на товар старого производства, то он станет не конкурентен.
К примеру, в этом году яблоки стали стоить ощутимо дороже. Ведь зарплата, топливо, и много других "справедливых" факторов поднимают цену. Но вот бананы наоборот подешевели и.... я практически перестал употреблять покупные яблоки в пользу бананов. Как думаете, сможет фермер-яблочник заплатить себе повышенную зарплату при таком раскладе?
Слово "справедливых" я взял в кавычки потому, справедливость понятие синтетическое и никому нет до нее дела, когда человек озабочен собственным выживанием.
И еще... когда привозные продукты становятся дешевле, чем местные - это означает, что или в стране мощная конкурентаная экспортная отрасль (приток инвестиций), или скоро доллар ту зе муун и в долларовом эквиваленте минимальная зарплата снова окажется мизерной. Так еще и экономику потрясет шок и кризис неплатежей.
Додано: Сер 26 сер, 2020 13:36
Rainbow
Да, минималка в Жмеринке должна быть выше, чем в Киеве ведь коммуналка и продукты там дороже (логистика дороже). Но пока зарплаты распределяются с точностью до наоборот - пусть будет одинаковая минималка... как компромиссный вариант и самый дешевый в управлении.
Додано: Сер 26 сер, 2020 13:54
Re: ВР підняла українцям мінімалку до 5 тис. грн
В Киеве выращивают пшеницу, коров и свиней которых потом везут в Жмеринку? В Киеве добывают газ который потом по трубам гонят в Жмеринку?
Mind the gap.
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