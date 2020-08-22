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Байден хоче підняти податки
для тих, хто отримує понад...

Байден хоче підняти податки для тих, хто отримує понад...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 13:20

Байден хоче підняти податки для тих, хто отримує понад...

Пропонуємо до обговорення:
Кандидат в президенти США від демократів Джо Байден заявив, що в разі обрання підніме податки для тих, хто заробляє більше $ 400 тис. На рік, але для тих, хто отримує менше, не буде ніяких нових податків.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 13:20

У нас всё наоборот,все дыры "затыкаются"за счёт различных повышений для бедных.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 13:42

  sena_2008atp написав:У нас всё наоборот,все дыры "затыкаются"за счёт различных повышений для бедных.

Капитан очевидность подсказывает, что все дело в количестве народа, зарабатывающего под пол лямя баков в год "у нас"...
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